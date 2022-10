La Cop27 aprirà un dialogo reale tra Nord e Sud?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da trent’anni la scienza preme su politica e società, invocando misure di mitigazione per ridurre al minimo le emissioni di gas serra e, nel contempo, un vero sforzo per adattare l’umanità ai cambiamenti climatici innescati dal riscaldamento globale della Terra. Senza successo e senza vera consapevolezza geografica,hanno finora affrontato la sfida con un atteggiamento diverso. Il Global North si attorciglia sui fattori industriali e tecnologici del cambiamento climatico, alla ricerca di soluzioni che esaltino le economie e soddisfino soprattutto la finanza. Per contro, il Global South si concentra sui problemi e le ripercussioni per la società nel suo insieme, certamente la più vulnerabile. Il primo è un atteggiamento top-down, che parte dall’alto. La seconda è una visione bottom-up, che muove dal basso. La conferenza annuale delle Nazioni ...