Il Parlamento comincia i lavori con una proposta di legge contro l'aborto. Nel Ddl Gasparri la modifica sui diritti del feto

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel primo giorno diin, mentre si discuteva delle presidenze e la maggioranza già litigava sul futuro governo, il senatore di Forza Italia Maurizioha presentato un Ddl perre l’art. 1 del codice civile, dove si spiega che iche lariconosce a favore del concepito «sono subordinati all’evento della nascita» e che «la capacità giuridica», quindi, «si acquista al momento della nascita». Sul sito ufficiale del Senato della Repubblica compare chiaramente il riferimento a una delle prime iniziative parlamentari, «annunciata», si, «nella seduta n.1 del 13 ottobre». Un segnale chiaro di come uno degli argomenti centrali della campagna elettorale ora si faccia largo nelle iniziative del centrodestra: sul tema ...

Ma adesso, nelle primissime ore di attività del nuovo, il senatore di Forza Italia ha immediatamente puntato su uno dei principi più importanti che tutela il diritto all'interruzione di ...... la lista dei possibili ministria circolare. E se si esclude qualche casella ancora in ... Ai Rapporti colpotrebbe andare Maurizio Lupi , anche se un ministero a Noi con l'Italia ...Alla presidenza del Senato Ignazio La Russa, ex missino della prim'ora disposto a mostrare con nonchalance i cimeli d'epoca mussoliniana esposti a casa sua e pronto dopo la nomina ad abbracciare con t ...Meloni durissima sul tweet di Letta: "Chieda scusa, c'è stato un danno per l’Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale" ...