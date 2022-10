Halloween 2022 | la selezione di Foot Locker per un look da urlo!

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Manca davvero poco alla notte più terrificante dell’anno, perché non renderla ancor più da urlo? Le proposte diLa festa della paura e dei travestimenti è l’occasione perfetta per giocare e impressionare, soprattutto a livello di. Per l’occasioneha preparato unaad hoc dei treat più interessanti da indossare la notte di– non è necessario travestirsi da streghe, scheletri o vampiri per essere in tema! La scelta di sneakers comprende modelli a cui il brand è profondamente legato tra cui Nike TN e Air Force 1 React, Jordan Retro 1, Adidas NMD e Superstar, che per l’occasione assumono le tinte intense dell’arancio, del viola, del nero e del verde acido. Anche l’abbigliamento vede il trionfo dei colori tipicamente ...