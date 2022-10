Vanity Fair Italia

Per il suo evento annuale il marchio venetoha scelto per questa edizione il celebre Pink Motel di Los Angeles. Nella piscina svuotata della ...... puntando anche sulla lunga vita delle sue creazioni From Venice to Venice: a Silvio Campara piace riassumere così il percorso fatto da, marchio nato vicino a Venezia nel 2000, partendo ... Golden Goose, sognatori in California Il marchio veneto di sneaker artigianali si è trasformato in un marchio lifestyle e negli ultimi due anni ha raddoppiato i suoi ricavi: puntando anche sulla lunga vita delle sue creazioni ...Il marchio veneto di sneaker artigianali ha organizzato un evento speciale a Los Angeles, L.A. Spirit, e fino a fine ottobre “veste” gli spazi ...