Gf Vip 7 | Attilio Romita fa una pesante insinuazione sugli autori | “Appena vedono che uno dei loro sta a rischio…”

(Di martedì 18 ottobre 2022), subito dopo la nona puntata del Gf Vip 7 ha subìto particolarmente l’ennesima nomination. Insieme a lui, al televoto che vedrà un eliminato durante la prossima puntata di giovedì 20 ottobre, anche Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Cristina Quaranta e Alberto De Pisis. Anche per ieri però ci sono stati “gli intoccabili” ossia coche hanno ricevuto l’immunità. Da parte del gruppo della Casa, ad averla ricevuta sono stati Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Carolina Marconi e Wilma Goich. Sonia Bruganelli ha dato la sua preferenza a Edoardo Donnamaria, mentre Orietta Berti ha donato l’immunità a Charlie Gnocchi. Finita la puntata, propriosi è sfogato, facendo unasulle mosse degli ...

Nell'ultima puntata del GF7 non c'è stato alcun eliminato . Tuttavia, ci sono ben sei ... Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, Giale De Donà, George Ciupilan eRomita. ......Giaele Edoardo ha nominato Patrizia Nikita ha nominato Cristina Ecco chi sono i nominati a rischio eliminazione nella prossima puntata del GFdi giovedì: Antonino, Giaele, Alberto,, ...Il noto giornalista Attilio Romita sbotta nel post puntata per alcune scelte fatte dagli autori e dalla redazione del programma ...Dietro la scelta di Patrizia di nominare Attilio si celano ragioni più profonde di un banale fastidio per le ciabatte ...