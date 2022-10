E' morto Franco Gatti | cantante de I Ricchi e Poveri | aveva 80 anni

Gatti , il baffo dei Ricchi e poveri èoggi a Genova . Componente storico della band italiana si è spento all'età di 80 anni. Ad annunciare all'ANSA la scomparsa diGatti sono i ...a 80 anniGatti, storico membro dei Ricchi e Poveri. Il "baffo" si è spento nella sua Genova, dov'era nato nel 1942, all'età di 80 anni. Aveva da tempo dato l'addio al gruppo, riportato ...Facciamo un gioco. Bendiamoci gli occhi e usciamo di casa. Teniamoci forte alla ringhiera e scendiamo piano ogni gradino. Apriamo il portone. Poi, avventuriamoci in città, e facciamolo con gli occhi c ...Il cantante aveva partecipato lo scorso anno a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci in onda su Rai Uno Mondo della musica in lutto. È morto Franco Gatti, il componente dei Ricchi e Poveri. L’artis ...