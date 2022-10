Dopo la smentita di FI | LaPresse pubblica l’audio di Berlusconi che dice di aver riallacciato i rapporti con Putin

(Di martedì 18 ottobre 2022) A seguito della diffusione da parte didelle dichiarazioni “compromettenti” di Silvioin merito al riallacciamento deicon il presidente russo Vladimir, Forza Italia, consapevole del disastro in arrivo, aveva subito smentito quanto riportato con una nota in cui si leggeva: “Il presidente Silviosmentisce la notizia su una presunta ripresa deicon Vladimir. Il presidenteha raccontato ai parlamentari una vecchia storia relativa a un episodio risalente a molti anni fa”. Ma, quasi subitoladi FI,hato gli incontrovertibili audio delle parole pronunciate stamane da ...

Lo scatto su Instagram è arrivatouna giornata convulsa per il Cavaliere, che ha parlato del ... una ricostruzione poida fonti parlamentari di Fratelli d'Italia.Lavedi anche Toto ministri governo Meloni: le ultime ipotesi Nelle ore successive, già ... parlamentare in 6 legislature (ora inizia la settima), imprenditore, patron del Monzal'epopea ...Arriva anche l'intervento di Maurizio Lupi sulle trattative in corso per la composizione dei ministri del nuovo governo. Dopo l'annuncio di ...Cronistoria dettagliata di una giornata, l'ennesima, in cui il situazionismo senile del Cav ha scompaginato i piani della futura premier ...