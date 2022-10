Corrado | sì a riqualificazione dei piccoli comuni del Lazio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 ottobre 2022) – La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo ed Enti Locali Valentina(nella foto) e di concerto con il Presidente Nicola Zingaretti, ha approvato il “Piano triennale per ladei”. Per l’attuazione del piano è prevista una dotazione finanziaria pari a € 6.000.000,00 per il triennio 2022–2024, a cui si aggiungono le risorse del programma europeo POR FESR 2021–2027. “Come Regionecontinuiamo a camminare al fianco dei nostri 254, dando risposte alle loro prioritarie esigenze e per favorirne uno sviluppo economico sostenibile, sociale, ambientale e culturale” – dichiara Valentina, Assessore agli Enti Locali e al Turismo della Regione, che prosegue: ...