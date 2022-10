Ascolti tv | Gf Vip davanti per share ma per ascolti meglio “Sopravvissuti”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Glidi lunedì 17 ottobre Nella serata di ieri, 17 ottobre, la fiction Rai, in onda su Rai uno,ha raccolto 2.748.000 spettatori pari al 15.4% (primo episodio: 2.979.000 – 14.9%, secondo: 2.511.000 – 16%). Alle spalle per, ma non per, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 che ha ottenuto 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha coinvolto 1.535.000 spettatori pari al 9.8% di(presentazione di 12 minuti: 1.133.000 – 5.3%). Su Italia 1 The Foreigner ha intrattenuto 1.190.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Presa Diretta ha invece ottenuto 930.000 spettatori pari ad unodel 4.9% (presentazione di 16 minuti: 976.000 – 4.6%). Su Rete4 Quarta ...