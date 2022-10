Vittoria Deganello è incinta | poco fa l’annuncio su Instagram

Leggi su tvzap

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Personaggi tv – La situazione non è chiara come sembra, il mistero si infittisce., lo ha appena comunicato ai suoi fan sucon un video in cui mostra la prima ecografia. Negli ultimi mesi l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha fatto chiacchierare il mondo del gossip per la sua presunta relazione con il calciatore Alessandro Murgia, che ha lasciato la compagna Eleonora Mazzarini, da cui aveva avuto due figli, per lei. Le cose però non sarebbero andate secondo le attese: difatti nel post dell’ex volto del dating show di Canale 5 lei non parla di papà, ma scrive “Io e te”. Leggi anche l’articolo —> Gemma lascia “Uomini e Donne”? La confessione a sorpresa della damafa ...