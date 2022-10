Oroscopo di Paolo Fox del 17 ottobre 2022 | liti dietro l’angolo per il Leone | gli altri segni in difficoltà

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vuoi sapere cosa prevedono le stelle? In questo caso prosegui nella lettura di questo articolo per conoscere l’diFox del giorno 17: le previsioni per tutti izodiacali. Ariete La giornata si prospetta allegra e divertente sotto ogni punto di vista, lascia perdere i piccoli problemi e goditi quanto di bello la vita può offrire. Toro Nel settore lavorativo qualche piccolo inconveniente ti destabilizza; cerca di mantenere la calma per risolvere una questione importante per il futuro. Gemelli Non sei nel pieno della forma e questo ti rende un po’ nervoso soprattutto nei confronti del partner. Fai una bella passeggiata per ritemprare mente e spirito. Cancro Una notizia inaspettata ti coglie alla sprovvista; valuta bene i pro e i contro per capire ...