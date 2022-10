Morbidelli | che ti succede? Non sei il Franco della MotoGP che conosciamo

e il titolo avvicRitiri forzati, oltreper Quartararo, anche per Jack Miller, centrato in pieno da Alex Marquez dopo otto giri. Stessa sorte per. Il rush finale si annuncia emozionante . A due gare dal ...Il forte e simpatico italo-brasileiro è l'ombra di sé stesso: la Yamaha palesa evidenti limiti, ma il numero 21 è lontano parente del pilota che vinse gare, contentendo il titolo a Joan Mir due stagio ...Una caduta chiude in anticipo il weekend del GP di Australia MotoGP di Franco Morbidelli. L'italiano ha parlato così della sua gara.