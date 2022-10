Microsoft rinnova la gamma Surface e presenta diverse novità tra accessori e Windows 11

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 ottobre 2022)hato nuovi dispositivi che vanno ad arricchire ere la. Non stiamo parlando di prodotti inediti, ma di nuove generazioni di dispositivi già in commercio in questi anni: si tratta per la precisione diPro 9, per la prima volta con connettività 5G, diLaptop 5 e diStudio 2+. In più la casa di Redmond ha svelato alcuni nuoviper il lavoro ibrido,Presenter+ e Audio Dock, e dellein arrivo su11. Procediamo con ordine.Pro 9,Laptop 5 eStudio 2+ Partiamo dai nuovi ...