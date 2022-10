Kanye West studia da wannabe Trump E vuole comprarsi Parler

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Se non li puoi battere, unisciti a loro. Vecchio motto che, tuttavia, sembra avere un suo senso e sembra avere una sua attualità anche per tutto ciò che riguarda la sfera del digitale. Questa volta parliamo di. Il rapper americano (che ha avuto anche una esperienza di candidatura indipendente alla Casa Bianca) ha più o meno subito le stesse vicissitudini di Donaldper quanto riguarda il suo controverso rapporto con le piattaforme di social networking. E – esattamente come Donald– sta immaginando uno spazio proprio per poter utilizzare un social network secondo le sue regole. Solo che Donald– con The Truth Social – lo ha creato;, invece, loacquistare. LEGGI ANCHE > Cosa sta ...