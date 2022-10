' Incastrata tra due obesi sul volo per 3 ore | voglio un risarcimento' | lo sfogo choc della youtuber | pioggia di insulti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Chiede risarcimenti alla compagnia aerea, perché 'per tutto iltra due persone obese'. Sydney Watson,australiana da centinaia di migliaia di seguaci, si è lamentata sui ...

FrosinoneToday

Chiede risarcimenti alla compagnia aerea, perché 'per tutto il volodue persone obese'. Sydney Watson, youtuber australiana da centinaia di migliaia di seguaci, si è lamentata sui social pubblicando le foto del viaggio incriminato, con ...Con loro anche i vigili del fuoco del distaccamento montano che hanno estratto dall'auto una donna di circa 30 anni rimastale lamiere. Su di lei si sono concentrate le attenzioni dei ... Violento impatto tra due auto, donna incastrata tra le lamiere AMANDOLA - I vigili del fuoco del distaccamento dei Monti Sibillini sono intervenuti in frazione Rustici, nel territorio comunale di Amandola, per lo scontro tra un camion ed ...RIPALIMOSANI - L'incidente stradale è accaduto nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 87, all'uscita del capoluogo di regione.