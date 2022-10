“Hai detto una cazzata” | “Hanno rotto i c…” Scoppia la lite Sallusti-Telese

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Duratra Lucae Alessandro. Durante l’ultima puntata di Non è l’Arena,si èsconcertato dal fatto che il Paese – a suo dire – sarebbe appeso alle richieste di Berlusconi su Ronzulli e il dicastero della giustizia mentre il mondo si avvicina al suo inverno più difficile., però, ha fatto notare un dettaglio non indifferente al collega: “Ti comunico che non è possibile fare il governo” visto che Sergio Mattarella non ha ancora avviato le consultazioni e men che mano ha affidato un mandato alla Meloni. A quel puntopassa alle offese personali: “Capisco che devi scegliere tra mamma e papà. Anche tu hai il tuo conflitto di interesse”. Replica: “Ti sto solo dicendo di non dire bugie: non stanno ...

... anche quandopiù di trenta album all'attivo e milioni di fan per il mondo. La lettera "a" sta ... Dolly Parton entrerà nonostante la "rinuncia" che ha fatto lo scorso marzo, quando hache non ..."Sono grato alla PA Racing che mi ha dato questa opportunità dell'ultima ora - haDe Tommaso ... Orauno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi. Abbonati a ...Gli «screenshot» delle giovani ex ospiti delle serate di Arcore, riunite in una chat da settembre 2014 e in cui parlavano di fare pressing per chiedere soldi a Silvio Berlusconi, ...KIEV- «Se me lo trovassi davanti Non credo che potrei sparargli e la stessa cosa lui a me. Chi potrebbe mai sparare al proprio papà». La voce è quella di Artur, 27 ...