Guardia Costiera Campania | Concorso per 2 Ormeggiatori

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Ormeggiatore nel Gruppo Unico, Porti di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Sorrento. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per due posti di ormeggiatore nel Gruppo unico- Porti di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Sorrento. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando integrale é consultabile sui siti web della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia e dell'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata agli indirizzi: http://www.quardia.gov.it/castellammaredistabia ...

