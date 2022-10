(Di lunedì 17 ottobre 2022) "Ilè una pratica pericolosissima per la buona riuscita della, un elemento di disturbo per la realizzazione di un cambiamento epocale che in Europa stiamo ...

Adnkronos

Lo ha detto Andrea, presidente Erion Compliance Organization (), a margine dell'evento 'Green Washing, la musica deve cambiare', svoltosi in occasione dell'E - Waste Day, la giornata ...Andrea, presidente di, Erion compliance organization. Il greenwashing è un atteggiamento dannoso per una società come la nostra che sta cercando di attuare una scelta che è quella della ... Fluttero (Eco): "Greenwashing compromette transizione ecologica" Milano, 17 ott. (Adnkronos) - “Il Greenwashing è una pratica pericolosissima per la buona riuscita della transizione ecologica, un elemento di disturbo per la realizzazione di un cambiamento epocale c ...Sono milioni, ogni persona in media ne ha almeno 9. Ma il 61 per cento dei cittadini, secondo una ricerca Ipsos commissionata dal sistema multiconsortile Erion, li tiene in casa anche se rotti. E quas ...