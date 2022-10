(Di lunedì 17 ottobre 2022) La squadra del tecnico italiano di scena domani a Siviglia(SPAGNA) - "Tutte le partite sono complicate, affrontiamo una squadra con molta qualità e una mentalità vincente, in uno stadio ...

Lo Speciale

Gennaro Gattuso mette nel mirino il Siviglia: ilsi presenterà domani al Sanchez Pizjuan forte di 4 risultati utili di fila anche se brucia ancora il pari di sabato contro l'Elche. "...I PRECEDENTI Siviglia esi affrontano per la 168° volta: nei 167 capitoli precedenti, 62 vittorie degli andalusi, 30 pareggi e 75 successi del. La formazione di Gattuso non vince ... Calcio: Valencia, Gattuso "Nostro livello buono ma continuare così" » LO_SPECIALE La squadra del tecnico italiano di scena domani a Siviglia VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Tutte le partite sono complicate, affrontiamo una ...Dopo il pareggio del Valencia contro l’Elche, Mamardashvili si è scusato con l’allenatore per un errore grave commesso ...