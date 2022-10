Bisio | «Al Sud giravo con un giubbotto antiproiettile | avevo paura che mi sparassero»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Corriere della Sera intervista Claudio. A scoprirlo, nei primi anni ‘80, fu Gabriele Salvatores, che lo fece entrare nel Teatro dell’Elfo. Sempre con Salvatores, nel 1983, il debutto al cinema con «Mediterraneo», vincitore dell’Oscar nel 1992.dice di dovere tutto a lui. E lo descrive. «Un secchione pazzesco; uno che studia, guarda, vede, legge come un matto. Un atteggiamento che stupisce rispetto alla sua apparente leggerezza, al fancazzismo che sembra attraversarlo. Le prove con lui si trasformavano sempre in una partita di calcetto; non a caso si circonda di gente come me, Abatantuono, Paolo Rossi: un gruppo di cazzari». Racconta il set di «Mediterraneo». «Eravamo su un’isola allora sconosciuta, c’era il cartello con la scritta Qui inizia l’Europa, eravamo isolati da tutto. Era l’anno del Mondiale di calcio, Italia 90, e non c’era ...