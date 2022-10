Adaptive | la collezione più inclusiva del momento

(Di lunedì 17 ottobre 2022)di Iulia Barton è la nuovano season e no gender per eccellenza: abbattere le barriere ora è letteralmente possibile: la nuova moda che abbatte ogni barriera su Donne Magazine.

Può, uno stesso capo di abbigliamento, essere contemporaneamente adatto all'estate e all'inverno, a persone con disabilità e senza, no gender, ...LaIulia Barton è sostenuta dagli Official Sponsor Ferrovie dello Stato Italiane e BPER Banca , e dal Digital Imaging Partner Canon . Inoltre, il brand ha il patrocinio della ...Giulia Bartoccini, fondatrice della casa di moda Iulia Barton, ha lanciato Adaptive, la prima collezione di moda inclusiva.Adaptive, la collezione di Iulia Barton, è la moda che abbatte ogni tipo di barriera. Una collezione speciale no gender ecosostenibile.