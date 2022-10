Sarri contro l’Olimpico | “Con questo campo non alleno la Lazio”

ROMA - Brutte notizie per la Lazio di Maurizio. Al 29' della sfidal' Udinese , Ciro Immobile si è infatti accasciato sulle ginocchia e ha chiesto il cambio, sfilandosi subuto la fascia di capitano, consegnandola a Milinkovic - Savic.ROMA - Un punto in tasca, zero gol subiti per la quinta partita consecutiva e l'infortunio di Immobile. Mauriziocommenta lo 0 - 0 della sua Laziol'Udinese ai microfoni di Dazn: "La partita si è messa così dopo il koImmobile. Sono piccole difficoltà, bisogna andare oltre. Oggi siamo ...Maurizio Sarri boccia senza appello il terreno di gioco dello stadio Olimpico. L'allenatore della Lazio, dopo lo 0-0 casalingo con l'Udinese, chiede provvedimenti alla società. "La partita si è ...Dichiarazioni Sarri, al termine della sfida tra la Lazio e l'Udinese, l'allenatore biancoceleste ha commentato il match in questione ...