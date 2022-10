(Di domenica 16 ottobre 2022) È ancora un'opzione, solida e motivata. L'abbiamo visto poco perché ha smarrito un mese per infortunio ma da ora in poi, forse già dalla partita di Genova, può tornare a sfrecciare sulla fascia. ...

Corriere dello Sport

Mourinho sta studiando a Trigoria lada presentare a Genova , tenendo conto soprattutto delle ... come è successo domenica scorsa contro il Lecce, oppure El, segnalato in grande spolvero ...Stephan Elconosceva le regole del gioco, in estate, quando ha deciso di rimanere alla: sarebbe partito nelle retrovie, lottando per ogni centimetro di spazio. Lo ha accettato. Però, i ... Roma, El Shaarawy si candida: c’è un posto libero Vina o El Sha al posto del folignate. A centrocampo può giocare Matic Due allenamenti blandi, di scarico, non hanno chiarito i dubbi. Mourinho sta studiando a Trigoria la Roma da presentare a Genova, ...Mourinho analizza le scelte. Da valutare le condizioni di Matic. Per Dybala arriva un medico della nazionale argentina ...