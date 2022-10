Messico | almeno 12 morti in attacco armato dentro un bar

(Di domenica 16 ottobre 2022)12 persone sono rimaste uccise in unall'interno di un bar a Irapuato, nello stato di Guanajuato, nelcentrale. Lo riferisce il governo municipale. In un comunicato, le ...

12 persone sono rimaste uccise in un attacco armato all'interno di un bar a Irapuato, nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale. Lo riferisce il governo municipale. In un comunicato, le autorità hanno confermato che intorno alle 20:00 di ieri un gruppo di persone armate ha fatto irruzione nel locale. Il bilancio finale è di dodici morti e tre feriti.