La Farnesina | ' Alessia Piperno sta bene' Rivolta e incendio nel carcere di Evin | 4 morti e decine di feriti

Piperno , la nomade digitale italiana arrestata nelle scorse settimane e detenuta al carcere iraniano di Evin, sta bene. Ad annunciarlo è la, in contatto con l'ambasciata italiana a ...La, in contatto con l'ambasciata italiana a Teheran, ha fatto sapere chePiperno sta bene . Biden: governo opprimente Il 'governo iraniano è opprimente', il commento del presidente ...Alessia Piperno, la ragazza italiana detenuta nel carcere iraniano di Evin, sta bene. Lo rende noto la Farnesina, in contatto con l'ambasciata italiana a Teheran. (ANSA). (ANSA) ...Quattro detenuti sono morti e 61 sono rimasti feriti in seguito all'incendio scoppiato ieri nel carcere di Evin, in Iran. Lo ha ...