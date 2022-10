Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | puntata 16 ottobre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 16 ottobre 2022)pomeriggio su Raitre, alle 17:00, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere Nella terzadel 16, si va in viaggio dalla Georgia fino alle Seychelles per passare poi in volo sull’Asia, da Singapore alla Malesia. Poi, con i due campioni del mondo di Apnea, Davide Carrera e Alessia Zecchini reduci dal mondiale di Turchia, si parlerà dei loro successi sportivi, ma anche di coltivazione e di Messico. Gabriele Romagnoli, scrittore e giornalista, prenderà ...