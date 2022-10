Juve | il non detto di una vittoria

Avvenire

...che il suo gol porti lafuori dalla crisi sarebbe una bugia, perché c'è ancora dentro con tutta se stessa. Crisi di condizione fi sica, di qualità tecnica, di gioco e di morale. Se il Torino...È come se la sua annatafosse ancora cominciata . La Roma, Mourinho, i tifosi: tutti aspettano Abraham . Anche l'Italia ... Comunque utilissime per il pari all'Allianz arena contro lae per la ... Pecci: «Juve, Allegri non è il problema» Vlahovic s’è svegliato, e per Allegri è una buona notizia. Ma dire che il suo gol porti la Juve fuori dalla crisi sarebbe una bugia, perché c’è ancora dentro con tutta se stessa. Crisi di condizione f ...Il derby ha confermato che la Juventus ha un'urgenza: l'occasione giusta può arrivare dalla lotta per non retrocedere ...