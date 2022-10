Alessandro Basciano arrabbiato con Edoardo | “Che non ci provi mai più!”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Venerdì notteDonnamria ha fatto delle rivelazioni da censura. Il volto di Forum nella casa del GF Vip ha dichiarato chee Sophie Codegoni nell’edizione precedente si erano ‘divertiti’ davanti alle telecamere. Il ragazzo ha anche fatto un gesto inequivocabile mentre cercava di spiegare la situazione ad Amaurys Perez ed Elenoire Ferruzzi. La regia del GF ha prontamente cambiato inquadratura, ma ormai da casa avevamo sentito tutto.replica alle parole di: “L’avrei buttato in piscina se fossi stato con lui”. Ieri seraha risposto alle dichiarazioni fatte dain diretta su Mediaset Extra. L’ex gieffino ha detto che quella di Donnamaria è stata una vera ...

"risponde" a Edoardo Donnamaria dopo le insinuazioni delle ultime ore. Nella Casa del Grande Fratello Vip , l'assistente di Forum ha svelato che tra l'ex di Uomini e Donne e Sophie ...... che ha usato un termine decisamente poco delicato parlando del rapporto tra due ex concorrenti della casa: Sophie Codegoni eEdoardo Donnamaria continua ad essere al centro di polemiche e critiche per via delle sue dichiarazioni controverse. Il concorrente del Grande Fratello ...Durante il reality del Grande Fratello le telecamere sono sempre accese riprendendo ogni momento della vita nella casa dei partecipanti che, pur consapevoli della situazione a volte sembrano dimentica ...