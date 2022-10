Wta Guadalajara 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo WTA 1000 di. L’evento andrà in scena sui campi in cemento outdoor della cittadina messicana da lunedì 17 a domenica 23 ottobre. L’unica azzurra ai nastri di partenza è Martina Trevisan, che cercherà di farsi largo in un seeding molto competitivo e di livello. La testa di serie numero uno è la spagnola Paula Badosa. Proveranno ad insidiarla la bielorussa Aryna Sabalenka, la statunitense Cori Gauff, le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova, la canadese Bianca Andreescu e la greca Maria Sakkari. Al via pure la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la lettone Jelena Ostapenko e le russe Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova, che partono leggermente indietro rispetto alle grandi ...