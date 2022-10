Spal | De Rossi | «Non so se allenerò sei mesi e poi smetterò o se lo farò per 30 anni»

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’ex capitano della Roma ha parlato al termine del match di Serie B pareggiato contro il Cittadella. Le sue parole Daniele De, allenatore della, ha parlato al termine del match di Serie B pareggiato contro il Cittadella. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «Non è stata una partita bellissima, sapevamo che poteva essere spigolosa. Dobbiamo continuare a lavorare, si può fare tanto meglio dal punto di vista tecnico e fisico, ma questo lo andremo a sistemare. Mi dimenticavo della linea tratteggiata dell’area tecnica, ma migliorerò anche su questo. Prima della partita non mi ero preparato un discorso. Li ho ringraziati per la disponibilità. Non so seseie poio se loper 30...

