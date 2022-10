(Di sabato 15 ottobre 2022) Inviato da Lorenzo Picunio -ed, undaleed. Vanno per arrivare a questo riorganizzare gli edifici dai punti di vista della salubrità, del risparmio energetico, dell’esemplificazionevdi come l’umanità intera dovrà riorganizzare la propria vita per poter sperare in una vittoria sul cambiamento climatico. Dead line il 2030. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Una cultura nuova improntata sulla conoscenza non solo della scienza, ma soprattutto del modo di "pensare" scientifico, per capire la tecnologia, la ricerca, l'economia, l', la società e in ...Si parlera inoltre die terzo settore per promuovere il protagonismo giovanile tra teoria e ... Dalle 10 si tiene l'incntro "Dal vivo, dal divano, da dove si puo Per un'delle forme di ... Scuola ed ecologia, un taglio da attribuire a tutte le materie ed attività scolastiche. Lettera