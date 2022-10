Lukaku ancora ai box | dall’Inghilterra | “Ha i muscoli fragili come il burro”

fuori. Nuova occasione in regia per Asllani . Nella Salernitana non ci sarà Radovanovic per squalifica, out anche Fazio. Dia farà coppia con Piatek . Le probabili formazioni Inter (3 - ...Correa infatti è sostanzialmente recuperato, ma non lo immaginiamo di certo titolare, mentredevefare i conti con la distrazione dei flessori della coscia sinistra. Diretta/ ...Probabili formazioni Inter Salernitana di Serie A: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per Inzaghi e Nicola verso il lunch match.San Siro tutto esaurito per il match contro la Salernitana: in attesa del belga ancora Dzeko e Lautaro in attacco ...