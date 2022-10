Isola | un’amata ex naufraga è convolata a nozze | invitate anche alcune ex Vippone Foto

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si è sposata con un’intima cerimonia un’amatissima exdella quindicesima edizione de L’dei Famosi. Stiamo parlando della showgirl Angela Melillo, ballerina di punta di diverse trasmissioni televisive degli anni ’90, fra cui gli spettacoli della compagnia de Il Bagaglino. Tante le amiche vip presenti alla cerimonia, come Manila Nazzaro, Stefania Orlando e Matilde Brandi. View this post on Instagram A post shared by Milena Miconi (@milena miconi) Poche settimane fa, insieme a Samantha De Grenet, Milena Miconi, Elisabetta Ferraccini e Gabriella Labate avevano partecipatoal divertente addio al nubilato della Melillo. Mamma di Mia, avuta dal ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013, l’ex ballerina si è legata all’avvocato romano Cesare San Mauro. La ...