Iran | appello attivisti a manifestare in massa contro il regime

... gli attivisti sono riusciti a lanciare unonline sotto lo slogan è "l'inizio della fine!", ... in riferimento al leader supremo dell', l'Ayatollah Ali Khamenei. "Dobbiamo essere presenti ...... a nulla è valso bloccare WhatsApp e Instagram: le rivolte di piazza incontinuano. A quasi un mese dalla morte di Masha Amini avvenuta il 16 settembre, la piazza faa una mobilitazione ... Iran: appello alla mobilitazione generale per rovesciare il regime Gli attivisti iraniani hanno lanciato un appello a scendere nuovamente in strada e a manifestare in massa a sostegno di Mahsa Amini, la 22enne curda morta tre giorni dopo il suo arresto dalla polizia ...La Repubblica islamica "deve interrompere immediatamente le violenze", ha dichiarato il capo della Casa Bianca, ribadendo il sostegno degli USA alle donne iraniane ...