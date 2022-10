Il “metodo Cassano” | così gli avversari se la facevano addosso

Leggi su newstv

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il suo carattere lo ha portato a non essere continuo. A continui litigi. A quelle che, ben presto, saranno definite le “Cassanate” Un talento cristallino. Forse al livello dei più grandi. Che con una testa diversa, avrebbe potuto fare molto di più nella propria carriera. Tutto questo è Antonio, ex calciatore, oggi vulcanico opinionista. Tutto ciò che fa e che dice, fa sempre notizia… Antonio(web source)Un carattere esuberante Cresciuto nel settore giovanile del Bari, il suo esordio in serie A è da sogno. Un gol straordinario, dopo un controllo con il tacco contro l’Inter. I paragoni si sprecano: Antonioè considerato il nuovo Roberto Baggio. Nel 2001, a 19 anni, si trasferisce alla Roma, con cui vince la Supercoppa italiana 2001 e disputa, nella stagione 2003-2004, l’annata più prolifica della propria carriera ...