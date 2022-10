Ecommerce HUB | evento leader del Sud Italia

(Di sabato 15 ottobre 2022) di Lucio Iaccarino Nato nel 2015,HUB è l’dedicato agli addetti ai lavori del commercio elettronico. Un osservatorio sulle trasformazioni digitali che attraversano l’per esperti, web agency, freelance e aziende dotate di un proprio shop online.HUB ha dunque attraversato diverse stagioni, seguendo l’evoluzione stessa del commercio elettronico, passato da frontiera per i primi pionieri, a sistema di opportunità sempre più consolidato. Tanto che oggi per funzionare richiede competenze ed investimenti cospicui, uguali e talvolta superiori, rispetto agli altri canali di vendita. Alla base della rilevanza assunta daHub, su scala nazionale, un mix di elementi. In primo luogo la costanza degli organizzatori, che non si è fermata, nemmeno durante il Covid19, con ...

Inside Marketing

Chi lavora da remoto , si occupa di digitale , startup o, ha più o meno 30 anni e non ha figli molto probabilmente avrà pensato, almeno una volta, ...network si trovano informazioni sugli...Dall'al Sios 2022: la giusta occasione per chi vuole essere protagonista delle sfide del ... eCommerce Hub 2022: Paolo Iabichino sul purpose Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ottobre made in Giffoni è all’insegna dei grandi eventi a tema innovazione. Dall’Ecommerce Hub al Sios 2022: la giusta occasione per chi vuole essere protagonista delle sfide del futuro. La Multimed ...