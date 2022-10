Covid Reatino | muore una donna | contagi in discesa

Leggi su sabinaonline

(Di sabato 15 ottobre 2022) RIETI –: stando al bollettino sanitario diffuso dall’ufficio stampa dell’Asl di Rieti, nelle ultime 24 ore si registrano 88 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2 e un decesso:95 anni, reparto Malattie Infettive OGP Rieti, paziente fragile/complesso. I nuovi casi: Rieti (37) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Casperia (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (6) – Collevecchio (3) – Contigliano (4) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (4) – Forano (1) – Leonessa (2) – Longone Sabino (1) – Morro(2) – Poggio Bustone (3) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Nativo (4) – Posta (1) – Scandriglia (4) – Selci (3) – Stimigliano (3) – Toffia (1) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (1). Si registrano 93 nuovi guariti: (27) Rieti – (1) Accumoli – (1) Amatrice – (3) Antrodoco – (2) Borgo ...