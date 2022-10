Cos’è la privacy di Eye Tracking di Meta e cosa significa per gli utenti

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il segreto sta nello sguardo. Anche se poi lepolicies e gli obblighi di trasparenza devono, per legge, svelare un po’ questo segreto. Ed è così che, all’interno delle suepolicies, sembra aver inserito – da qualche tempo – una particolare richiesta di permessi e autorizzazioni che riguardano la possibilità di utilizzare il cosiddetto Eye. Esatto: il tracciamento dello sguardo. Ovviamente, il tutto avviene nel contesto in cuista lanciando i suoi nuovi Quest, il visore virtuale che può essere considerato la porta del social network verso ilverso. LEGGI ANCHE > Il grande biscotto: il caso del Fatto Quotidiano Eyedi: le nuove linee guida sullaÈ chiaro che, in un device ...