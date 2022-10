CorSport | Anguissa sarà rivalutato tra una settimana in vista della sfida con la Roma

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ieri il Napoli ha reso pubblico il referto relativo all’infortunio di. Il centrocampista del Napoli si è fermato durante Napoli-Ajax di Champions. Ha avvertito un fastidio alla gamba e ha chiesto la sostituzione. Spalletti ha mandato in campo Ndombele. Proprio il fatto di essersi fermato subito, ha scongiurato un infortunio più grave, scrive il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive che i tempi di recupero per l’elongazione muscolare che ha, sono in genere di due settimane, ma che potrebbe farcela per la. “Nessuna lesione, insomma, e tempi di recupero ridotti. Un paio di settimane, è routine, ma tutto dipende dalla reazione del giocatore alle terapie e alla tabella personalizzata entrata già nel vivo. Salterà il Bologna, questo è scontato, e poi si vedrà. Se dopo sette giorni di cure le risposte ...