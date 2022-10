Corpo Forestale dello Stato | due secoli di storia cancellati da un pasticcio a cui nessuno rimedia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Se ci fosse ancora, ilfesteggerebbe oggi i duedalla sua fondazione. Era infatti il 15 ottobre del 1822 quando Carlo Felice di Savoia, Re di Sardegna, costituì l’Amministrazione, destinandola alla custodia e alla tutela dei boschi. Ma sappiamo bene che la, finita sotto la scure del Governo Renzi, non esiste più ormai dal 2016. Con un decreto ferragostano di “razionalizzazione delle funzioni di polizia” i forestali vennero assorbiti dall’Arma dei Carabinieri. Èdi sicuro un modo maldestro di affrontare la questione irrisolta delle tante forze di polizia, aperta negli anni Settanta ma poi accantonata a causa di impenetrabili barricaterative. Al legislatore sfuggì ...

