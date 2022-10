Barrow | colloqui con il Napoli | poi hanno preso Kvaratskhelia

NAPOLI AGENTENAPOLI AGENTE- Poi: ' E' stato contentissimo dell'avvento di Thiago Motta, le sue speranze sono quelle di fare bene, anche se con l'infortunio ha vissuto poco la nuova ...Pare l'abbia convinta Tim, il consigliere per la sicurezza nazionale. Durante la corsa alla ... È una scelta politica: rientra nell'equilibrismo per candidarsi a gestire eventualidi ...Luigi Sorrentino racconta: “A chi non piacerebbe una piazza come quella azzurra Ora quella casella è già occupata” ...Si è parlato dell’arrivo Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. – Intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo“, Luigi Sorrentino ha parlato del suo assistito Musa Barrow, dal 2020 tra le fila del ...