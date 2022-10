BALLANDO | RESA DEI CONTI ZANICCHI-LUCARELLI | OSPITE D’ONORE MASSIMILIANO GALLO

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo una partenza scoppiettante si torna in pista con Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, percon le Stelle, in onda sabato 15 ottobre alle 20.35 su Rai1. I Vip in gara, affiancati dai Maestri, per la seconda puntata hanno realizzato coreografie ancora più sorprendenti, alzando l’asticella della loro preparazione. Ognuno di loro farà il massimo per conquistare il pubblico a casa, ma anche la temutissima Giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, i giurati più temuti del piccolo schermo: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia. Per dare voce al popolo da casa, a bordo pista ci sono i volti dell’antigiuria, composta da Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. A loro il compito di premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria di esperti. Immancabile il custode del tesoretto, ...

Fervono i preparativi per la seconda puntata dicon le Stelle , che andrà in onda in prima serata il 15 ottobre su Rai 1. Un appuntamento non facile per Milly Carlucci , che dovrà affrontare in studio l'offesa sessista di Iva Zanicchi nei ......è sposata con il noto giornalista Giampiero Mughini che vediamo ballare nel talent show...da oltre trent'anni ma la donna ha due figli che arrivano da una relazione precedente che l'hanno... Ballando con le stelle: la resa dei conti Zanicchi-Lucarelli, Costamagna infortunata L'offesa sessista alla giurata, l'infortunio alla concorrente sono solo alcuni dei problemi che la Carlucci affronterà nel secondo appuntamento ...Ballando con le Stelle ha preso il via con un grande successo di pubblico lo scorso sabato 8 ottobre. Ma sono tante le curiosità del pubblico su giudici e concorrenti, non in ultimo: quando guadagnano ...