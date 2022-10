Aereo per Antonino e Ginevra

(Di sabato 15 ottobre 2022) Undai fan diOggi giornata ricca di aerei che sorvolano la Casa del GF Vip e che portano messaggi di supporto per i vipponi di questa settimana edizione. Il primo, come vi abbiamo già raccontato, è stato per Nikita Pelizon direttamente da un mittente misterioso. Pare essere un ragazzo che L'articolo proviene da Novella 2000.

Corriere della Sera

...di essere su un treno o in caso peggiore su uncon i soliti bagni piccoli, arriva il ciclo e ci sporchiamo, come possiamo rimediare A parte le solite precauzioni da usare in anteprima...Le responsabilità Da un lato la Deutsche Flugsicherung ( Dfs ), società responsabile del controllo del trafficola Germania, accusa l'equipaggio EasyJet di aver impiegato troppo tempo a ... Incidente aereo sfiorato a Berlino: così due Airbus hanno evitato il disastro per 20 secondi Nella settima edizione del GF Viop il primo aereo è per Nikita Pelizon e contiene una dedica d'amore. Chi è il misterioso mittenteDopo la lite e riappacificazione con Antonella per il VIP Edoardo non è stata una giornata serena.Il bel conduttore romano torna a sfogarsi contro il… Leggi ...