Spinalbese e Fiordelisi flirtano davanti a Edoardo | la reazione del gieffino

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ieri notteDonnamaria ha litigato sia con Antonino, che con Antonella. Subito dopo la discussione,e lasi sono avvicinati ed hanno iniziato a flirtare. La gieffina ha ammesso di avere un interesse per il coinquilino e si è detta sicura di essere ricambiata. Al mattino la ragazza è anche entrata nel letto dell’ex di Belen ed ha scherzato con lui fino alla fine della diretta su Mediaset Extra. Oggi le cose non sono cambiate, Antonino e Antonella infatti hanno scherzato e giocato propriosu: “Non è la donna della mia vita”. Donnamaria dopo aver visto il nuovo avvicinamento tra Antonino e Antonella si è sfogato con Alberto De Pisis. Il volto di Forum è certo che quella della ...

... e con un'altra concorrente in gioco: Antonella. Sebbene avessimo visto Antonella molto ... A quanto pare l'influencer si sarebbe avvicinata afacendogli sapere di avere un certo ...Gf Vip, scatta la scintilla fra Antoninoe Antonella'Mi piaci, sei il mio prototipo' GF Vip, ottava puntata: Antonino, Giaele e Nikita in nomination. Scoppia il caso bestemmia ...Al "Grande Fratello Vip", come spesso accade, sono le donne a creare le dinamiche più forti. E' il caso di Cristina Quaranta e Nikita Pelizon, che non riescono ad arrivare a sera senza litigare. Dopo ...Avvicinamento in vista tra i due vipponi "Tu mi piaci", arriva la dichiarazione della concorrente: cosa succederà ora nella casa