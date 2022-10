Sparatoria a Cesinali | ecco chi è il presunto capo del commando

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – E’ finita in mattinata la latitanza di Savino Ariostini, 53enne ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata foggiana e vicino al clan Moretti-Pellegrino-Lanza. Ariostini era ricercato dal novembre 2020 dopo essere sfuggito alla cattura nell’operazione ‘Decimazione bis’ che portò all’arresto di una quarantina tra capiclan e affiliati alla mafia foggiana. Ariostini è stato fermato dalla polizia a bordo di un autobus in provincia di Avellino. Gli investigatori stanno verificando l’ipotesi che l’uomo abbia capeggiato la banda che ieri sera ha avuto un conflitto a fuoco con la polizia a. Ariostini è stato condannato a 15 anni di carcere, sette dei quali già scontati, per associazione per delinquere di stampo mafioso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.