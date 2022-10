Si abbassa i pantaloni per urinare al parco | poi minaccia gli agenti | denunciata 50enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Ubriaca in unpubblico, sie urina davanti a tutti. E’ successo oggi 14 ottobre alle 18:30 in un giardino pubblico denominato “La Villetta”, in viale Mazzini a Tivoli. La donna, unadi nazionalità romena senza fissa dimora, è stata colta sul fatto daglidella Polizia Locale. Tivoli, si tira giù ie urina davanti a tutti Il personale della Polizia Locale è intervenuto a “La Villetta” per i controlli di routine. Da subito hanno notato una donna che si stava sistemando per dormire su una panchina. Subito dopo però lasi è tirata giù ie ha urinato alla vista di tutti i presenti. Dopo aver urinato ha preso a parolacce e hato glidella ...