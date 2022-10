L’elezione del presidente della Camera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Alle 10.30 comincia il quarto scrutinio, e dopo quello che è successo ieri al Senato non si sa bene cosa aspettarsi: tutte le notizie, man mano che arrivano

AGI -di Ignazio La Russa a Palazzo Madama ,'ira di Forza ... Corriere Della Sera PresidenzaSenato, La Russa eletto ...Al netto di quale sarà la composizioneGoverno, in ogni caso, le tensioni emerse già in queste ore ( ad esempio per ciò che riguardadei Presidenti di Camera e Senato ) lasciano ...