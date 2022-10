Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli fanno pace dopo l’insulto a Ballando Con Le Stelle | parla Milly Carlucci

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022)le saette scambiate durante la prima puntata diCon Le, Iva. È noto a tutti l’incidente avvenuto in diretta mentre la giuria si apprestava a dare i voti all’aquila di Ligonchio per la sua performance come ballerina nel format condotto da. Iva, non contenta del giudizio espresso dalla giornalista e opinionista, si è fatta scappare un “tr**a” convinta chendo all’orecchio del ballerino la sua voce non passasse per il microfono. Per questoaveva scritto sui social: “Mi aspetto delle scuse”. Scuse che, prontamente, erano arrivate da parte di ...