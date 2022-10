La Gazzetta dello Sport

I soldi spesi dall'Inter per Robin, storia dello scorso gennaio: 15 più 10 di bonus, il via ... E quelli investiti dal Napoli per Mathias, un'operazione programmata dieci mesi fa: 11 di ...... Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu,; Lautaro, ... NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus,; Anguissa, Lobotka, Ndombele; ... Gosens e Olivera, ci sono 40 milioni in attesa di giudizio Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...