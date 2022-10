Gegia eliminata dal GF Vip 7

... Charlie, Giaele, Nikita e Attilio e. Quest'ultima è di nuovo sotto l'occhio del ciclone dopo aver definito 'zoccol*tta' Antonella Fiordelisi. Se non saràal televoto verranno presi ......colpita dall'essere salvata tanto che aveva già pronte le valigie perchè sicura di essere:... senza peli sulla lingua, rivolgendosi adichiara: ' Anche noi siamo stupitiChe credi '. La ...Successivamente si è salvato Attilio. Nell’ottava puntata del GF Vip 7, quella in onda il 13 ottobre 2022 quindi, il pubblico ha deciso di eliminare Gegia. Il pubblico ha deciso che il VIP che deve ...Ottava puntata del Grande fratello Vip questa sera su canale 5 che seguiremo in diretta, come sempre minuto per minuto, su Leggo.it. Nella casa continuano le incomprensioni tra i vipponi, ma ...